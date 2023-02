Para além da polémica relacionada com o altar-palco, que vai custar mais de 5 milhões de euros, o Governo está disposto a pagar mais 6,5 milhões de euros pelos sistemas de áudio e vídeo e iluminação ambiente para o evento principal da Jornada Mundial da Juventude, que irá decorrer no Parque Tejo/Trancão nos dias 5 e 6 de agosto.

São mais 6,5 milhões na fatura a pagar pelo Estado para receber o Papa Francisco em Portugal, em serviços de som e imagem que, ao contrário do palco, cuja a estrutura continuará no local para outros eventos, se esgotarão em apenas dois dias.

O concurso público que foi lançado em novembro pela secretaria-geral da presidência do Conselho de Ministros, e consta no Portal Base, está na fase final.

No caderno de encargos, a que a TVI/CNN Portugal teve acesso, é possível ver que estão previstas no mínimo 60 torres multimédia com ecrãs e colunas. Está ainda incluída a montagem e operacionalização dos sistemas com a garantia de que tenha cobertura suficiente para o visionamento e audição à distância, já que o recinto terá uma extensão de três quilómetros.

A empresa que ganhar a adjudicação fica também responsável pelas redes de fibra ótica e eléctrica e geradores.

O que ainda não se sabe é qual é o nome da empresa em causa, já que o processo de adjudicação só ficará formalizado no dia 1 de fevereiro, a data limite para a entrega de documentos por parte da entidade participante.