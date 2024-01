Morreu o fundador e presidente da LLYC

José Antonio Llorente, sócio fundador e presidente executivo da LLYC (Llorente & Cuenca), morreu este domingo, dia 31 de dezembro, em Madrid, aos 63 anos, vítima de cancro, enunciou a consultora numa comunicação publicada no site.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de José Antonio Llorente, sócio fundador e presidente executivo da LLYC. Associamo-nos à dor da sua esposa, Irene, da sua filha, Mara, da sua mãe e dos seus irmãos e enviamos-lhes todo o nosso carinho”, escreve a direção da empresa.

Nascido em 1960, José António fundou a LLYC em 1995. Começou a sua carreira na Agência Efe e no departamento de comunicação da CEOE e, antes de criar com Olga Cuenca a sua empresa, tornou-se CEO da Burson Marsteller Espanha. Em 2021, foi reconhecido como Distinguished Alumnus da Faculdade de Ciências da Informação da Universidade Complutense, onde se licenciou em Jornalismo.

“O seu dinamismo e dedicação fizeram da LLYC uma empresa líder em consultoria de comunicação, marketing e assuntos públicos em Espanha, Portugal e na América Latina”, destaca a empresa, sublinhando que, a empresa, cotada em bolsa, “está entre as 40 maiores do mundo e conta com mais de 1200 colaboradores”. “Em 2015, partilhou grande parte da sua experiência e trajetória no livro “El Octavo Sentido” (O Oitavo Sentido)”, acrescenta.

“Apaixonado pela arte contemporânea e colecionador de arte espanhola, portuguesa e latino-americana, foi Trustee do El Museo del Barrio de Nova Iorque, membro do Conselho Internacional de Mecenato da Fundação Museu Reina Sofia e membro do Conselho Consultivo da Fundação ARCO, que o informou sobre o prémio de Colecionador Espanhol do Ano na próxima edição da feira de 2024”, segundo a mesma nota.

A empresa indica que o trabalho filantrópico de José Antonio Llorente passou ainda pela criação da Fundação LLYC, a cujo conselho de administração presidiu até 2022, e pela sua colaboração permanente com a Associação Espanhola de Luta contra o Cancro.