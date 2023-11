José Luís Carneiro sugere que PGR deve apresentar mais esclarecimentos para "tranquilizar a sociedade"

José Luís Carneiro sugeriu esta quarta-feira, em entrevista ao Jornal Nacional da TVI, que a procuradora-Geral da República, Lucília Gago, deve dar explicações adicionais ao país sobre o parágrafo que levou à demissão do primeiro-ministro na sequência da Operação Influencer.

“Este caso tem uma sensibilidade muito especial", afirma, "e tudo quanto possa ser feito para esclarecer" e "tranquilizar a sociedade" daquilo que "possam ser os contornos desta matéria, preservando o segredo de Justiça, diria que é adequado, tendo em vista salvaguardar o prestígio das instituições, entre as quais as instituições da Justiça”, destacou o ministro da Administração Interna que se está a candidatar à liderança do Partido Socialista.

Carneiro acrescentou ainda que o caso que derrubou o chefe do Governo “deve merecer das autoridades judiciais toda a ponderação e cuidado, muito particularmente no que respeita ao rigor de procedimentos” e lançou um aviso: “dado o impacto nas instituições, espero que o processo seja tão célere quanto possível”, porque “as pessoas não podem ter a sua vida suspensa até que a Justiça se faça”.

O socialista descarta, no entanto, que esteja a falar particularmente de António Costa. Mas admite que no caso do primeiro-ministro "ganha uma especial sensibilidade, pelo alarme social e pelo prestígio das próprias instituições". "Temos que salvaguardar a independência do poder judicial", vincou.

O candidato defende também que se deve procurar melhorar a “celeridade processual” e evitar os “megaprocessos, que empenham imensos recursos com resultados finais que ficam longe daquilo que eram as expectativas”.

Carneiro exclui Chega de debate sobre justiça

Questionado sobre se defende uma eventual reforma do funcionamento do Ministério Público em Portugal, considera que “há contributos que podem ser desenvolvidos para melhorar e aperfeiçoar o nosso sistema de Justiça”.



O socialista defende que esta é uma área onde é “importante” um acordo entre os “principais partidos” com representação parlamentar.



Carneiro revela também que um “debate alargado na sociedade portuguesa” sobre o funcionamento da Justiça fará parte da sua estratégia política, mas exclui à partida que esse debate inclua o Chega, que, na sua opinião, “tem procurado minar a confiança dos cidadãos nas instituições”.

Este debate, diz, deve “responsabilizar os partidos democráticos”, “que são aqueles que não contribuem para o ataque aos valores constitucionais e descredibilizar as instituições democráticas”.