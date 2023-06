Exclusivo: PJ investiga desaparecimento de patrão da noite

José Manuel Pires, conhecido por “Pirinhos”, tem antecedentes por tráfico e está conotado como um dos patrões do submundo da noite do Porto. Desapareceu a 26 de maio, sem deixar rasto, e tanto a família como a Policia Judiciária suspeitam de sequestro que pode passar por ajuste de contas de um grupo rival.

A PJ teme que o escalar de violência leva a uma nova “Noite Branca”, fenómeno de retaliações entre grupos que, há uns anos, levou a uma série de mortes por homicídio no Grande Porto. Em causa, o controlo dos negócios da noite, entre o tráfico de droga, a segurança de espaços noturnos e prostituição.

De resto, “Pirinhos” esteve mesmo na origem do processo Noite Branca. Em 2009, numa ida a uma casa de alterne em Espanha foi sequestrado durante 24 horas, torturado com um alicate e sepultado vivo, em Chaves. Sobreviveu e foi depois arrolado como testemunha no processo em que foram julgados homicídios em série na noite do grande Porto. Era na altura próximo do gang da Ribeira e de Bruno Pidá, principal arguido do processo e que acabou condenado por homicídio.

Já em 2016 José Pires foi apanhado em escutas e vigilâncias da Polícia Judiciária na operação Aquiles, a mesma em que dois responsáveis da PJ foram detidos por suspeitas de associação criminosa, corrupção e tráfico de droga. Nesse processo “Pirinhos” surge associado ao então maior traficante português, Franklim Lobo.

Entre absolvições e condenações, manteve-se sempre como um nome de referência no submundo da noite do Porto. Nos últimos dias, a TVI e a CNN Portugal falaram em exclusivo com a família do desaparecido e presenciaram as buscas realizadas pela PJ na casa onde vivia com os pais em Valbom, Gondomar. Foram recolhidos telemóveis e identificadas várias pessoas que poderão ser cruciais na investigação.

A PJ luta contra o tempo e teme encontrar o rastilho de uma nova guerra entre grupos criminosos.