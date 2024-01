Sócrates levanta suspeitas de "motivação política" sobre procurador que investiga Operação Influencer

Operação Influencer: recurso do MP insiste nos crimes de corrupção e prevaricação e diz que João Galamba foi o "mentor" do esquema

Operação Influencer fez cair governo de António Costa, admite procurador do Ministério Público

O antigo primeiro-ministro, José Sócrates, enviou uma nova carta à Procuradoria-Geral da República (PGR) na qual levanta suspeitas de "motivação política" sobre o procurador que investiga a Operação Influencer.

Na carta, a que a CNN Portugal teve acesso, José Sócrates salienta que "um dos procuradores do processo EDP desempenhou funções de assessor num gabinete ministerial no governo PSD/CDS", referindo-se a Hugo Neto, procurador do DCIAP e antigo assessor de Paulo Portas quando era ministro da Defesa.

"O alegado favorecimento à EDP por parte de um governo socialista é investigado há 12 anos por um antigo assessor do governo do PSD/CDS. Absolutamente extraordinário", ironiza, considerando que este facto "devia levar a Procuradoria a olhar a suspeita de motivação política com outros olhos".

Além disso, acrescenta, "esse mesmo procurador decidiu não investigar o financiamento da campanha eleitoral do PSD de 2015".

O antigo primeiro-ministro salienta depois o papel daquele procurador na Operação Influencer, que levou à queda do Governo de António Costa. "Esse é também o procurador que abriu um inquérito crime contra o atual primeiro-ministro socialista, criando uma crise política, fazendo cair o Governo e provocando eleições antecipadas. Julgo que nada mais é preciso dizer", sustenta.

A Operação Influencer levou, em 7 de novembro, às detenções do chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, do advogado e consultor Diogo Lacerda Machado, dos administradores da empresa Start Campus Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, e do presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas.

São ainda arguidos na Operação Influencer o ex-ministro das Infraestruturas João Galamba, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, o advogado João Tiago Silveira e a Start Campus.