Tribunal quer julgar José Sócrates no mês das eleições

Quando surgirem as duas decisões que faltam na Operação Marquês, nomeadamente o recurso e a análise das nulidades, o Tribunal Criminal de Lisboa quer começar a julgar o que resta deste caso. Desta forma, o ex-primeiro-ministro José Sócrates poderá ser julgado já em março do próximo ano, avança o Expresso.

A operação aguarda a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, relativamente ao recurso do Ministério Público da decisão instrutória do juiz Ivo Rosa, bem como do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, que está a analisar as nulidades arguidas por Sócrates. Estas decisões devem surgir no final de janeiro do próximo ano.

Se deste processo ainda restar algum crime, a intenção do Tribunal Criminal de Lisboa é avançar com o julgamento em março, o que vai coincidir com as eleições legislativas antecipadas marcadas para dia 10 desse mês. Mas tudo dependerá da decisão das juízas desembargadoras, sendo que o processo poderá até voltar a 2017 ou cair por terra.