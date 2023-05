Foo Fighters anunciam novo baterista da banda

Os Foo Fighters revelaram no domingo a identidade do baterista que vai substituir Taylor Hawkins, que morreu no ano passado na Colômbia. O anúncio foi feito através de um evento global em streaming, que serviu também para apresentar o álbum "But Here We Are", cujo lançamento está previsto para 2 de junho.

O novo baterista é Josh Freese, amigo do vocalista Dave Grohl, que já tocou em bandas como Paramore, Blink 182, Nine Inch Nails, Guns N’ Roses, The Vandals e Offspring. A integração de Freese nos Foo Fighters surge depois deste ter participado nos concertos de homenagem a Hawkins, realizados no ano passado.

Numa publicação no Instagram, Freese revela que insistiu em tocar na bateria de Hawkins durante o concerto de homenagem em Londres, porque "queria aquela energia". Na mesma publicação, o músico reflete sobre a sua amizade com Hawkins, dizendo que os dois frequentemente falavam sobre como se sentiam, como se fossem os "únicos dois rapazes de Orange County na sala".

Taylor Hawkins morreu a 26 de março de 2022, aos 50 anos, quando os Foo Fighters se preparavam para atuar em Bogotá, na Colômbia, no Festival Estéreo Picnic.

Para homenagear Hawkins, os Foo Fighters fizeram dois concertos, um em Londres e outro em Los Angeles, cujos fundos foram entregues às instituções Music Support e MusiCares.

Em janeiro, a banda anunciou que ia continuar com o projeto e, em abril deste ano, revelaram que iam lançar um novo álbum a 2 de junho. Já a nova digressão arranca esta quarta-feira em New Hampshire, já com Josh Freese na bateria.