A jovem de 17 anos que desapareceu no mar do Algarve foi localizada este domingo com vida, apurou a CNN Portugal no local. A jovem tinha desaparecido ao final do dia de sábado, numa prancha de paddle, empurrada pelo vento, na praia do Coelho, em Vila Real de Santo António.

De acordo com o comandante da Capitania do Porto, João Martins, a jovem que passou mais de 20 horas no mar com apenas um biquíni no corpo, foi encontrada "muito frágil" e em elevado estado de hipotermia, por um navio mercante MSC REEF a 25 milhas a sul de Vila Real de Santo António.

"Esta jovem foi encontrada em elevado estado de hipotermia por um navio mercante que se encontra a 25 milhas a sul de Vila Real de Santo António. Está numa fase muito frágil, não está propriamente bem", afirmou João Martins. "[A jovem] respondeu pelo seu próprio nome, disse de onde é que era e parece-me bem", acrescentou.

A jovem vai agora ser extraída por um helicóptero da Força Aérea e transportada para o Hospital de Faro. O comandante do Porto de Vila Real de Santo António adiantou ainda que já comunicou a situação à família da jovem.

"A primeira coisa que fiz foi avisar a família. O pai teve a reação de um pai que acabou de ver a filha nascer uma segunda vez", recordou.

João Martins aproveitou ainda para deixar o alerta para os banhistas que se fazem ao mar por esta altura do ano, sublinhando que "o mar ainda não está para brincadeiras". "Ainda é um mar de inverno", frisou.