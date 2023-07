Judi Dench revela que já não consegue ver enquanto filma nem ler guiões

Judi Dench foi diagnosticada em 2012 com uma doença ocular e agora, 11 anos depois e com o avançar dos sintomas, a atriz de 87 anos revelou ao jornal britânico Sunday Mirror que já não consegue ver enquanto filma e que não é capaz de ler os guiões devido à deterioração da sua visão.

"Portanto, não consigo ver muito. É preciso lidar com isso”, diz.

Apesar das dificuldades, Judi Dench diz que quer trabalhar “tanto quanto puder”, procurando outras formar de ler e de aprender os argumentos.

"É difícil se eu tiver um papel longo. Ainda não encontrei uma solução mas tenho muitos amigos que me ensinam o guião. Mas eu tenho uma memória fotográfica”, revela ao mesmo jornal.

Há muito que a atriz tem vindo a falar abertamente sobre os efeitos da doença ocular e da necessidade de memorizar as falas oralmente antes de entrar em cena.

A atriz participou recentemente em filmes como Belfast, pelo qual foi nomeada para um óscar, e Allelujah, a adaptação de Richard Eyre da peça de Alan Bennett. Outros papéis importantes no grande ecrã incluem oito filmes de James Bond e Shakespeare Apaixonado, pelo qual ganhou um Óscar.

As suas principais séries de televisão incluem a sitcom As Time Goes By, com Geoffrey Palmer, e A Fine Romance, com o seu falecido marido, Michael Williams.