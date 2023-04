Foi adiado o lançamento do satélite espacial Juice, que a Agência Espacial Europeia (ESA) vai enviar para estudar Júpiter e três das suas maiores luas com potencialidades de albergarem vida.

A missão, que envolve empresas, cientistas e engenheiros portugueses, foi adiada devido ao mau tempo, com a ESA a esclarecer que havia “risco de trovoada” na altura do lançamento, que foi adiado a minutos de se realizar.

O lançamento foi adiado para esta sexta-feira, às 13:14.

