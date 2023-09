Direitos Humanos: Debate junta Joana Marques Vidal e Carlos Alexandre

A ex-Procuradora-Geral da República Joana Marques Vidal e o Juiz Carlos Alexandre vão juntar-se para debater o tema "Comportamento de Risco e Direitos Humanos".

O encontro será em Mação, este sábado dia 8 setembro, e reúne especialistas e profissionais de vários países para discutir temas críticos. A iniciativa - II Encontro Internacional de Solidariedade Intergeracional - conta com a participação de profissionais de múltiplos países.

Entre eles, Carlos Alexandre, um dos juízes que no Tribunal Central de Instrução Criminal teve entre mãos alguns dos casos mais mediáticos dos últimos anos e que agora foi colocado no Tribunal da Relação de Lisboa, e Joana Marques Vidal, a magistrada que liderou a procuradoria Geral da República entre 2012 e 2018.

O painel que conta com os dois magistrados tem início marcado para as 14h30, no auditório do Centro Cultural Elvino Pereira.

O II Encontro Internacional de Solidariedade Intergeracional é uma iniciativa conjunta da Toxicomanies Europe - Échanges - Études e do projeto Mala da Prevenção, dinamizado por Luís Duarte Patrício, com o apoio da Câmara Municipal de Mação.

O encontro conta, além de Portugal, com profissionais da Alemanha, Argélia, Brasil, Cabo Verde, Dinamarca, Espanha, Eslovénia, Estados Unidos, França, Itália, Polónia, Sérvia e Uruguai.

Um dos pontos altos do programa é o concerto "Piano a quatro mãos - Duo Preto no Branco", com Nuno Félix e Cristina Aleixo ao piano e João Graça ao violino. O concerto realiza-se no dia 8 de setembro, às 21h15, no Cine-Teatro de Mação. .

No mesmo dia, às 15h45, o programa inclui uma homenagem a António José Carvalho, conhecido como "O Barbeiro", uma figura emblemática de Mação que, com mais de 90 anos, ainda se mantém em atividade.