Juiz de Nova Iorque considera que Donald Trump cometeu fraude

Um juiz de Nova Iorque considerou Donald Trump e os seus filhos responsáveis por fraude, afirmando que a família Trump forneceu falsas declarações financeiras durante cerca de uma década. A decisão do juiz Arthur Engoron foi tomada dias antes de o processo civil que envolvia o gabinete do procurador-geral de Nova Iorque e o antigo presidente ir a julgamento.

Engoron sublinha que Trump, os seus filhos e outros "são responsáveis" de "violações persistentes" da lei do Estado de Nova Iorque. O juiz considerou falsas as declarações financeiras que os Trump forneceram a credores e seguradoras durante cerca de uma década e disse que eles se envolveram repetidamente em fraudes.

No despacho, o juiz rejeitou o testemunho de Trump, no qual o antigo presidente afirmou que as declarações financeiras não eram fraudulentas porque continham declarações de exoneração de responsabilidade. Trump disse que as declarações continham uma "cláusula sem valor" que avisava os credores e outros de que não se devia confiar nelas.

Na terça-feira, o juiz disse que "a confiança dos arguidos nestas cláusulas de exoneração de responsabilidade 'sem valor' é inútil".

A procuradora Letitia James alega que Trump, três dos seus filhos, as suas empresas e os seus executivos defraudaram credores, seguradoras e outras entidades.

Na ação judicial, James alega que Trump obteve um benefício financeiro "substancial" ao apresentar informações incorrectas nas suas declarações financeiras, incluindo 150 milhões de dólares sob a forma de taxas de juro favoráveis que obteve dos bancos que o Procurador-Geral disse que a sua equipa enganou.

Engoron disse que as restantes questões para o julgamento são a determinação da responsabilidade noutras alegações do processo, bem como o montante que Trump e os outros arguidos devem pagar.