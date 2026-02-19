Jovem acusado de instigar massacres no Brasil fica em silêncio no início do julgamento - TVI

Jovem acusado de instigar massacres no Brasil fica em silêncio no início do julgamento

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 1h e 27min
Justiça

Arguido responde pelos crimes de instigação de homicídio qualificado, seis tentativas de homicídio, três de morte e maus-tratos de animal de companhia

O jovem de 18 anos acusado de ter instigado massacres em escolas no Brasil, incluindo um em que morreu uma adolescente, remeteu-se ao silêncio esta quinta-feira no início do julgamento no Tribunal da Feira, no distrito de Aveiro.

Fonte ligada ao processo disse à Lusa que o arguido optou por não falar perante o tribunal, estando a ser ouvidas as declarações prestadas pelo mesmo no primeiro interrogatório judicial, quando foi detido em maio de 2024.

A audiência de julgamento está a decorrer com exclusão de publicidade, ou seja, à porta fechada, sem a presença de público e da comunicação social, por estarem em causa crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual.

O arguido, que está em prisão preventiva, está acusado na modalidade de instigação de um crime de homicídio qualificado, seis tentativas de homicídio e três de morte e maus-tratos de animal de companhia.

Responde também por um crime de instigação pública a um crime, um de apologia pública de um crime, um de associação criminosa, 224 de pornografia de menores, incluindo 18 agravados, um de incitamento ou ajuda ao suicídio agravado, quatro de coação agravada e um de discriminação e incitamento ao ódio e à violência.

O jovem é suspeito de liderar um grupo na rede social Discord, no qual incitava adolescentes à prática, com transmissão em direto, de atos violentos contra si próprios, outras pessoas e animais de estimação.

Entre estes, está a instigação de quatro massacres em escolas no Brasil, incluindo o que ficou conhecido como o Massacre de Sapopemba, em São Paulo, no qual um adolescente de 16 anos matou a tiro uma colega de 17 e feriu outros três estudantes, em 23 de outubro de 2023.

Os restantes três foram travados pelas autoridades antes de acontecerem e os seus eventuais autores teriam 12, 13 e 14 anos.

Segundo o Ministério Público, o jovem residente em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, terá ainda, no mesmo grupo, planeado o homicídio de um sem-abrigo em São Paulo, em fevereiro de 2024, e incentivado e permitido a transmissão em direto de maus-tratos a animais, bem como a automutilações dos adolescentes.

O objetivo dos autores dos atos seria obterem reconhecimento do jovem e subirem na hierarquia da comunidade 'online'.

Algumas menores terão sido coagidas a praticar os atos depois de terem sido ludibriadas a enviarem fotografias íntimas.

O grupo, com presença noutras plataformas, terá igualmente servido para o suspeito partilhar pornografia de menores e difundir conteúdos de ódio contra pessoas homossexuais e negras, tendo chegado a partilhar imagens suas com uma farda nazi e uma caçadeira.

