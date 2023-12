Passos Coelho tomou um café com Manuel Pinho e "mais nada". Ricardo Salgado? "Não sou amigo"

"Conheço o doutor Manuel Pinho há muitos anos", começou por dizer Pedro Passos Coelho esta terça-feira, em tribunal. O antigo primeiro-ministro, ouvido na qualidade de testemunha no julgamento do caso EDP, afirma que tomaram café no período em que Pinho era ministro da Economia, quando Passos Coelho se preparava para liderar o PSD. "Foi a única vez que falei pessoalmente com ele. Trocámos mensagens depois, mas mais nada", continua.

No que diz respeito ao arguido Ricardo Salgado, diz que não tiveram um relação pessoal: "Não sou amigo, mas cheguei a encontrar-me com ele quando estava no PSD e no Governo".

Questionado pelo advogado Ricardo Sá Fernandes sobre as acusações que incidem sobre Manuel Pinho, a propósito da utilização do Potencial Interesse Nacional (PIN) para favorecer o GES, Passos Coelho declara que "não via os PIN como uma autoestrada para aprovações".

EM ATUALIZAÇÃO