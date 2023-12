Julia Roberts quebra silêncio sobre a morte "dolorosa" de Matthew Perry

Julia Roberts lembrou o ex-namorado, a estrela de "Friends", Matthew Perry. Numa entrevista ao programa "Entertainment Tonight", a atriz reflectiu sobre a perda de Perry, que morreu em outubro com 54 anos.

"A morte súbita de alguém tão jovem é de partir o coração", afirmou Roberts. "Acho que isso ajuda-nos a todos a apreciar o que temos e a continuar de uma forma positiva o melhor que pudermos."

O casal namorou por cerca de três meses na década de 1990, na época em que Roberts apareceu como atriz convidada em "Friends". Perry escreveu sobre o seu breve romance no seu livro de memórias "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing".

"Enviei-lhe três dúzias de rosas vermelhas e o cartão dizia: 'A única coisa mais excitante do que a perspetiva de fazeres o programa é que finalmente tenho uma desculpa para te enviar flores'", partilhou no seu livro.

Roberts, escreveu ele, parecia como se "tivesse sido colocada neste planeta para fazer o mundo sorrir, e agora, em particular, eu. Eu estava a sorrir como um miúdo de 15 anos no seu primeiro encontro".

Roberts contou ao "ET" que tinha " bons pensamentos e sentimentos" sobre o tempo que passou no cenário de "Friends", contracenando como uma antiga colega de turma da personagem de Perry, Chandler Bing.

O novo filme de Roberts, "Leave the World Behind", na verdade faz referência a "Friends". O seu colega no filme, Mahershala Ali, disse ao "ET" que "é lindo que ele possa ser homenageado dessa forma, ou que o programa seja homenageado, coincidentemente, nesta altura".