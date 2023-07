Julian Sands (1958-2023) morreu onde procurava "consolo" mas também onde encontrava "coisas assustadoras" - ele explicou tudo numa entrevista antes de desaparecer

Julian Sands falou sobre os perigos do alpinismo meses antes de morrer

por Hafsa Khalil, CNN

O ator britânico Julian Sands, cujos restos mortais foram encontrados no mês passado depois de ter desaparecido em janeiro durante uma escalada em montanhas da Califórnia, abordou na sua última entrevista no Reino Unido o "perigo" do alpinismo.

"Encontrei coisas assustadoras nas montanhas. Quando sabemos que estamos num lugar onde muitas pessoas perderam a vida, nós podemos ser confrontados com restos humanos e isso pode ser arrepiante", disse Sands à revista Radio Times no ano passado.

Sands estava a promover o seu último papel num drama de rádio da BBC, "The Willows", quando a conversa se voltou para aquela que seria a sua próxima escalada.

"A minha versão de Los Angeles não é piscinas e festas... É cascavéis, ursos, pumas, montanhas", disse ele durante a entrevista.

O homem de Yorkshire disse que escalar era encontrar "consolo" e "autoafirmação", escreve a Radio Times.

"Se se pode lidar com montanhas perigosas, pode certamente lidar-se com a vida de ator - as duas coisas são bastante complementares."

Sands, que tinha 64 anos na altura da entrevista, rejeitou a noção de que era demasiado velho para escalar, embora tenha admitido que muitos dos seus amigos tinham parado em parte devido à idade e em parte porque "as faces das rochas tornaram-se muito mais instáveis com as alterações climáticas".

"Se não se tem realmente o desejo, a concentração para escalar, se não se está absolutamente empenhado, torna-se muito mais perigoso e é uma experiência muito mais desanimadora", disse à revista.

"Encontrar pessoas cuja companhia me agrade em condições tão stressantes e íntimas não é fácil."

Sands, conhecido pelos seus papéis em "Um Quarto com Vista" e "Aracnofobia, e em séries como "24", foi declarado desaparecido quando não regressou de uma caminhada na zona de Mount Baldy a 13 de janeiro de 2023.

Os restos mortais encontrados na zona a 24 de junho foram entretanto declarados como sendo do ator.