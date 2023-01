O ator britânico Julian Sands foi identificado esta quarta-feira como a pessoa que desapareceu há quase uma semana durante uma caminhada num trilho no Monte Baldy, a norte de Los Angeles, na Califórnia.

Julian Sands, de 65 anos, é conhecido por filmes como "Quarto Com Vista Sobre A Cidade", "Warlock", "Morrer em Las Vegas" e "Romansanta". Recemente participou na série da Netflix “What/If.”

De acordo com Gloria Huerta, porta-voz da polícia de San Bernardino, citada pela CNN, o alerta para o desaparecimento foi dado no dia 13 de janeiro, às 19:30.

No entanto, o mau tempo que se tem feito sentir no local e a ameaça de avalanche obrigaram a que as operações de buscas fossem suspensas. Gloria Huerta adianta ainda que as autoridades continuam a usar drones para procurar o ator.

Numa publicação no Facebook, o departamento de polícia de San Bernardino revela que, apesar dos recentes avisos para que os montanhistas não visitem o Monte Baldy, nas últimas quatro semanas responderam a 14 pedidos de resgate na zona.

"Estas missões de salvamento têm sido para montanhistas perdidos, retidos e/ou feridos. Infelizmente, durante estas últimas quatro semanas, dois montanhistas não sobreviveram depois de terem caído e ficado feridos. As recentes tempestades que trouxeram as condições de neve e gelo não são favoráveis para os montanhistas, mesmo aqueles que sentem que têm um elevado nível de experiência", lê-se na publicação.