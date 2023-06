Encontrados restos mortais perto da área das buscas pelo ator Julian Sands

Depois de cinco meses de buscas, o desaparecimento de Julian Sands pode ter sido resolvido. Civis que faziam uma caminhada no sul da Califórnia, próximo da área onde as autoridades têm procurado o ator britânico, encontraram restos mortais e alertaram a polícia de Fontana, citado pela CNN Internacional.

Em comunicado, a polícia do condado de San Bernardino revela que "os civis que faziam caminhada contactaram a esquadra de Fontana depois de descobrirem os restos mortais na floresta de Monte Baldy".

"Os agentes da esquadra de Fontana, juntamente com a Divisão de Operações de Emergência do Departamento do Xerife, acorreram ao local. O corpo foi transportado para o Gabinete do Médico Legista, aguardando identificação que deverá estar concluída na próxima semana, altura em que atualizaremos este comunicado de imprensa", lê-se na nota.

As buscas pelo ator britânico, que duram há mais de cinco meses, tinham sido reduzidas a uma “capacidade limitada”.

Julian Sands, que tinha experiência em alpinismo, desapareceu na área de Monte Baldy Bowl. Na mesma zona, dois outros alpinistas perderam a vida este inverno e outros incidentes, como pessoas perdidas ou feridas, levaram as autoridades a alertar para o perigo.

O alerta para o desaparecimento do ator de 65 anos foi sido dado pelas 19:30 de 13 de janeiro. O veículo de Julian Sands foi de imediato rebocado pela família, que desde então tem elogiado os esforços “heróicos” do departamento da polícia de San Bernardino.