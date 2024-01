República Dominicana apreende fruta de Julio Iglesias para "prevenir pragas"

As autoridades da República Dominicana confiscaram ao cantor espanhol Julio Iglesias 42 quilos de frutas e legumes, na sequência da intensificação de operações de controlo nas entradas do país para prevenir pragas, divulgou o Ministério da Agricultura dominicano.

Estas operações aumentaram devido a uma incursão esporádica da mosca do Mediterrâneo, cuja presença foi detetada precisamente em Punta Cana, no leste da República Dominicana, em cujo aeroporto esta carga foi apreendida na semana passada ao famoso cantor espanhol.

“Não é por causa dele ou por alguém em específico, é para todos”, garantiu o ministro dominicano da Agricultura, Limbert Cruz, citado esta segunda-feira pela agência de notícias Efe.

O governante sublinhou que “em todos os países do mundo, quando se chega com fruta”, estas são verificadas.

Cruz insistiu que por causa da mosca do Mediterrâneo os controlos tiveram que ser reforçados devido ao alerta.

Na madrugada de quarta-feira, Julio Iglesias, que inicialmente não foi identificado, foi surpreendido com a operação ao chegar ao aeroporto de Punta Cana, de um voo proveniente das Bahamas.

De acordo com notícias divulgadas na sexta-feira, as autoridades apreenderam 42,16 quilos de frutas e vegetais, incluindo morangos, framboesas, mirtilos, cerejas, tomates, beterrabas, aipo, feijão, espinafre, alface, cogumelos e rúcula.

Na mesma sexta-feira, fontes do Ministério da Agricultura explicaram à agência Efe o risco que a introdução destes itens representa para a produção agrícola na República Dominicana.

As autoridades do país das Caraíbas estão a intensificar os trabalhos para detetar pragas que possam entrar no país e os controlos foram reforçados nos portos, aeroportos e fronteiras.

O objetivo é proteger a produção local de pragas e evitar que os parceiros comerciais imponham restrições aos produtos dominicanos.