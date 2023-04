A atriz sul-coreana Jung Chae-yul, de 26 anos, que se tornou popular na série Detetive Zombie, foi encontrada morta em casa.

Enquanto ainda se desconhecem as causas da morte da atriz, que também era modelo, a agência que geria a sua carreira pediu que não sejam espalhados rumores.

“A nossa Chae-Yul era muito trabalhadora. Era uma amiga boa e sincera. É difícil descrever em palavras o quão incrível era como atriz”, disse o presidente da agência.

Além do papel em Detetive Zombie - onde ganhou maior notoriedade - a atriz sul-coreana participou ainda na série K-Pop Not Done My Best e no filme Deep, lançado em 2018. Nos últimos tempos, a atriz preparava-se para entrar na nova série Wedding Impossible, que já interrompeu a produção devido à notícia.