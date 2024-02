PJ faz buscas na Junta de Freguesia dos Olivais. Presidente e adjuntos suspeitos de viciar das regras de contratação pública

A Polícia Judiciária realizou buscas na Junta de Freguesia dos Olivais, durante a manhã desta terça-feira. Até ao momento, não há registo de quaisquer detenções, apenas busca para apreensão de documentação. A presidente, Rute Lima, está a acompanhar as diligências no local.

Rute Lima, e adjuntos são suspeitos de crimes de viciação das regras de contratação pública em caso que foi inicialmente de denunciado em reportagens da TVI.

Tal como denunciado na reportagem emitida no Jornal das 8, no dia 13 de fevereiro de 2023, a investigação da TVI desvendou contratos suspeitos celebrados entre familiares do executivo, pessoas com ligações do PS e a Junta de Freguesia de Olivais.

Mais de uma dezena de funcionários e ex-funcionários denunciaram um ambiente tóxico, de pressão e de medo no interior da junta. o Departamentos de Investigação e Ação Penal de Lisboa abriu o inquérito na semana seguinte à primeira reportagem.

Vários destes contratados suspeitos foram assinados ao sábado. No total, são dezenas de casos que já foram entregues ao Ministério Público.