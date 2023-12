LCD Soundsystem, Massive Attack e Sam Smith entre os primeiros confirmados para o Kalorama

LCD Soundsystem, Massive Attack, Sam Smith, Jungle e The Smile estão entre as primeiras confirmações para a 3.ª edição do festival Kalorama, que acontece em agosto no Parque da Bela Vista, em Lisboa, foi anunciado esta quarta-feira.

A organização divulgou hoje, em comunicado, quase duas dezenas de bandas e artistas, que atuarão no Parque da Bela Vista nos dias 29, 30 e 31 de agosto do próximo ano: LCD Soundsystem, Massive Attack, Sam Smith, Jungle, Peggy Gou, The Smile, The Postal Service + Death Cab for a Cutie, Ana Moura, The Kills, Overmono, Yard Act, Ana Lua Caiano, English Teacher, Ezra Collective, Glockenwise, Nation of Language e Vagabon.

“Dezoito nomes que tecem um cartaz em que as cores da diversidade, da representatividade e da inclusão não são apenas musicais, cabendo no mesmo universo o ativismo e o hedonismo, os nomes consagrados e os emergentes, os regressos mais aguardados e as estreias”, lê-se no comunicado.

O festival, organizado pela promotora espanhola Last Tour, tem na música, na sustentabilidade e na arte os seus “três eixos fundamentais”.

Os passes de três dias para a edição de 2024, que estarão à venda a partir de sexta-feira, custam 145 euros.

Antes disso, haverá um período de pré-venda, “pelo preço especial de 130 euros”, que tem início às 09:00 de quinta-feira, no site www.feverup.com e nas lojas MEO, “em exclusivo para a comunidade We Are MEO KALORAMA, mediante receção do código de pré-venda ou apresentação de um comprovativo de participação na edição de 2022 ou 2023, como uma fotografia no festival, a pulseira, o bilhete, o copo ou a t-shirt do festival”.

A 2.ª edição do MEO Kalorama aconteceu entre 31 de agosto e 02 de setembro deste ano e o cartaz incluiu Blur, The Prodigy, M83, Metronomy, Florence + The Machine, Aphex Twin, Arcade Fire, Capitão Fausto, Dino D’Santiago, Pablo Vittar e Junior Boys.