Os Kansas City Chiefs conquistaram pela terceira vez o Super Bowl, depois de derrotarem os Philadelphia Eagles, por 38-35, na 57.ª final da liga norte-americana de futebol americano.

Em Glendale, no Arizona, os Chiefs, que estavam na final pela terceira vez nos últimos quatro anos, até chegaram ao intervalo a perder por 24-14, mas conseguiram dar a volta ao resultado, garantindo o triunfo com um pontapé de Harrison Butker a oito segundos do fim.

Com o terceiro título, depois de 1970 e 2020, os Chiefs ainda estão longe dos recordistas de títulos, os Pittsburgh Steelers e os New England Patriots, ambos com seis troféus Vince Lombardi.

No intervalo, houve atuação de Rihanna, que surgiu de vermelho numa plataforma flutuante acima dos dançarinos, todos vestidos de branco.

Mais do que a performance da cantora, chamou a atenção a barriga proeminente: Rihanna aproveitou a Super Bowl para anunciar uma nova gravidez, que foi confirmada mais tarde pelos representantes da artista.