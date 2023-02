O ministro da Educação australiano, Jason Clare, expressou dúvidas que o 'rapper' norte-americano Ye, anteriormente conhecido como Kanye West, possa ser autorizado a entrar no país por causa de comentários antissemitas.

Numa entrevista ao Nine News, Clare classificou de "horríveis" os comentários de Ye, que de acordo com a imprensa local está a planear viajar para a Austrália para visitar a família da companheira, a arquiteta australiana Bianca Censori.

"Pessoas como estas que solicitaram vistos para entrar na Austrália no passado foram recusadas. Acho que se se candidatasse teria de passar pelo mesmo processo e responder às mesmas perguntas", afirmou Clare.

