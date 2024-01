E que tal ser enterrado ao lado de Karl Marx? Só precisa de 30 mil euros

O cemitério de Highgate, situado no norte de Londres, vai cobrar mais de 25 mil libras (cerca de 30 mil euros) por locais de sepulturas próximas ao túmulo do teórico comunista Karl Marx.

De acordo com a imprensa britânica, o cemitério está a preparar novos locais para sepulturas, depois de ter conseguido um financiamento de 100 mil euros para ajudar no trabalho de conservação e paisagismo deste que é um ponto turístico bastante popular entre os fãs de Karl Marx

Com este financiamento, o cemitério, que conta já com cerca de 53 mil sepulturas, vai abrir agora locais próximos ao do túmulo do pai do comunismo, sendo que cada sepultura tem o valor de 25 mil libras, enquanto o valor da cremação é de 5 mil libras (cerca de 5.800 euros). De acordo com DailyMail, o cemitério foi autorizado a limpar sepulturas mais antigas, de modo a criar espaço para novos lotes. Essas sepulturas são precisamente aquelas que se encontram mais próximas do túmulo de Karl Marx.

Com cerca de 150 metros quadrados, o cemitério de Highgate conta também com sepulturas de outras figuras conhecidas do público, como George Michael, George Eliot, Douglas Adams e Michael Faraday.

Em declarações ao Telegraph, Ian Dungavell, diretor do cemitério, indicou que as novas sepulturas são importantes para manter Highgate como uma atração "viva". "O que torna o Cemitério de Highgate tão interessante é que ele é um património vivo, não apenas uma relíquia", categorizou.

Segundo o DailyMail, 50% das receitas do cemitério de Highgate são conseguidas através dos custos de novas sepulturas, enquanto as taxas de entradas de visitantes representam a outra metade do financiamento.