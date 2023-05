O simbolismo por detrás das coroas e dos vestidos que Kate e Charlotte usaram na coração

28 horas e 42 minutos. A curta viagem do príncipe Harry para estar na coroação do pai, sozinho e afastado do irmão

Num dia cheio de simbolismo e simetria, houve um momento que se destacou: a princesa de Gales, Kate Middleton, e a sua filha, a princesa Charlotte, com as suas coroas e vestidos a condizer.

Para assistir à coroação do seu avô, o rei Carlos III, Charlotte usou uma versão miniatura da coroa da mãe - uma luxuosa coroa de louros de Jess Collett e Alexander McQueen.

Embora no passado as princesas tenham optado por tiaras, o código de vestuário para a coroação de sábado destinava-se a ser mais simples para os convidados.

Príncipes de Gales cumprimentam o público na varanda do Palácio de Buckingham. Leon Neal/Pool/AP

O design mais subtil e floral de Kate e Charlotte, decorado com flores de cristal, fez referência ao compromisso de longa data do rei Carlos com a proteção do ambiente. Kate estava também a usar um par de brincos de pérolas cravejados de diamantes, outrora pertencentes à princesa Diana.

As duas princesas também usaram vestidos de seda marfim a condizer, salpicados de rosas bordadas, cardos, narcisos e trevos para simbolizar as quatro nações do Reino Unido - também de Alexander McQueen.

O conceituado estilista britânico é um dos favoritos da princesa. Sarah Burton, a diretora criativa da Alexander McQueen desde 2010, criou o impressionante vestido de noiva de Kate em 2011.

A princesa Charlotte dentro de um carro no dia da coroação. Stuart C. Wilson/Getty Images

Na coroação, o vestido de Kate estava quase todo envolto nos tradicionais trajes de cerimónia - no resplandecente vermelho, branco e azul da bandeira Union Jack.

Mas o vestido de Charlotte esteve à vista durante toda a cerimónia, na qual esteve acompanhada do seu irmão mais novo, o príncipe Louis.