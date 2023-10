Katherine Maher substitui Paddy Cosgrave como CEO da Web Summit

Katherine Maher é a nova CEO da WebSummit. O anúncio foi feito, esta segunda-feira, pela empresa em comunicado, onde faz referência à polémica que envolveu o ex-CEO e enaltece o evento que acontece em Lisboa entre 13 e 16 de novembro.

"A Web Summit está a entrar na sua próxima fase. É com grande entusiasmo que comunico que me vou juntar à Web Summit como CEO, porque acredito na missão da Web Summit de ligar pessoas e ideias que mudam o mundo. A nossa tarefa imediata é voltar a concentrarmo-nos naquilo que fazemos melhor: facilitar as discussões entre todos os envolvidos no progresso tecnológico", escreve Maher.

A nova CEO vai marcar presença no evento em Portugal, um evento que quer que seja "tão atraente como qualquer outro que tenha ocorrido anteriormente".

"Nos próximos meses, assumiremos a responsabilidade de preparar os nossos eventos globais para um futuro ainda mais brilhante. Num presente em que a tecnologia está entrelaçada em todos os aspectos das nossas vidas, e num futuro em que representa a nossa maior esperança e o nosso maior fator de perturbação, o papel da Web Summit como local de ligação e conversa é mais urgente do que nunca. Dentro de duas semanas, a nossa equipa reunirá cerca de 70.000 pessoas em Lisboa para reforçar as ligações significativas e permitir que o diálogo continue - e para o ajudar a moldar o futuro", lê-se no comunicado.

Katherine Roberts Maher foi diretora executiva da Wikimedia Foundation, entre 2021 e 2022 e, em 2023, passou a presidir ao conselho de administração da Signal Foundation.