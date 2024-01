Katherine Maher vai deixar a liderança da Web Summit após três meses no cargo

A Web Summit vai voltar a ficar sem liderança. Katherine Maher, que tinha sido nomeada para o cargo há menos de três meses, revelou esta quarta-feira que está de saída. Vai comandar o grupo de comunicação social norte-americano National Public Radio (NPR).

“Grandes notícias: tenho o prazer de anunciar que assumirei o cargo de CEO da NPR a partir do final de março. […] Infelizmente, isso significa que deixarei o cargo de CEO da Web Summit a 1 de março. Adorei o meu tempo na Web Summit”, escreveu a gestora na rede social X (ex-Twitter).

Apesar da saída da liderança, Katherine Maher diz que vai continuar a fazer parte do conselho de administração e que se manterá aos comandos durante a primeira edição da Web Summit no Qatar, em Doha, marcada para o final de fevereiro. Assumirá funções na NPR no dia 25 de março.

Maher, que já liderou a fundação que detém a Wikipédia, tinha sido nomeada para a liderança da Web Summit em outubro do ano passado, depois de Paddy Cosgrave, o fundador da empresa, ter cedido à pressão e anunciado a demissão, na sequência de comentários sobre a guerra no Médio Oriente que causaram controvérsia.

A estreia da gestora na liderança da Web Summit tinha ocorrido em novembro, em Lisboa, somente duas semanas depois de ter aceitado a posição. Nessa altura, defendeu a saída de Paddy Cosgrave porque “estava a tornar-se uma distração para o sucesso” da cimeira tecnológica.