Ator Kayky Brito em estado grave depois de ser atropelado no Rio de Janeiro

O ator brasileiro Kayky Brito foi atropelado, este sábado de madrugada, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e está internado em estado grave, avança a CNN Brasil.

De acordo com os bombeiros, o ator de 34 anos foi atropelado à 1:08 (hora local) na avenida Lucio Costa e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon onde se encontra internado com “politrauma corporal e traumatismo craniano”.

Em declarações à CNN Brasil, a direção do hospital confirmou que o estado de saúde do ator é grave.

Segundo a secretaria de Estado de Polícia Militar, o condutor que atropelou Kayky Brito deu negativo no exame de alcoolemia e o acidente está a ser investigado pela Polícia Civil.

Kayky Brito estreou-se na quinta temporada da novela Chiquititas, em 2000, no papel do órfão Fabrício. É irmão da atriz Stefhany Brito.