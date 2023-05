Seis anos depois de ser raptada, Kayla foi reconhecida por um estranho que a tinha visto numa série da Netflix sobre mistérios por resolver

Um mistério com 25 anos: a professora primária desaparecida, a filha que a procura e um companheiro com ‘vida de engano’

Kayla Unbehaun tinha apenas nove anos quando foi raptada pela mãe, que não tinha a sua guarda, de um subúrbio de Chicago, no Estado norte-americano do Illinois, onde vivia. Seis anos depois, a jovem, agora com 15 anos, foi encontrada na Carolina do Norte, a mais de 600 quilómetros de distância, e entregue ao pai.

Segundo conta a CNN Internacional, o pai de Kayla, Ryan Iserka, tinha a guarda total da filha desde o início de 2017, enquanto a mãe, Heather Unbehaun, tinha direito a visitas supervisionadas. Mas em julho desse ano, a filha não regressou de uma viagem com a progenitora.

Desde então que o pai, com a ajuda da população e das autoridades, procurava Kayla. Segundo o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, foi emitido um mandado de prisão para Heather Unbehaun a 28 de julho de 2017, que viria a ser cumprido apenas este sábado, na Carolina do Norte.

A jovem Kayla foi reconhecida quando estava numa loja em Asheville por alguém que tinha visto o seu caso exposto na série da Netflix "Unsolved Mysteries". Em declarações à CNN Internacional, Samantha Booth, do Departamento de Polícia de Asheville, revela que, depois de reconhecer Kayla, a testemunha alertou um funcionário da loja que chamou as autoridades.

A jovem foi então levada em segurança para junto do pai, enquanto a mãe foi detida. Segundo Booth, Heather Unbehaun acabou por ser libertada esta terça-feira de manhã, mas terá de comparecer em tribunal a 11 de julho.

Numa declaração divulgada pelo Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, Ryan Iserka revelou que está muito feliz por ter a filha em casa e em segurança, agradecendo a todos os que ajudaram nas buscas.

"Também quero agradecer a todos os seguidores da página de Facebook 'Bring Kayla Home', que ajudaram a manter viva a sua história e foram fundamentais para a consciencialização. Pedimos privacidade à medida que nos vamos conhecendo de novo e navegando neste novo começo", pode ler-se.