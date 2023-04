Uma jovem de 20 anos foi morta a tiro quando estava no carro com três amigas. Tudo porque o grupo se enganou na entrada da casa em que parou a viatura, na localidade de Hebron, no estado norte-americano de Nova Iorque.

O dono da casa, ao aperceber-se da situação, abriu fogo sobre o carro, matando Kaylin Gillis.

O autor do disparo, Kevin Monahan, já foi acusado de homicídio em segundo grau, sendo que as autoridades deram conta de que o homem, de 65 anos, não cooperou com os agentes, recusando-se a sair de casa. Horas mais tarde, acabou por ser detido.

“Este é um caso muito triste de jovens adultas que estavam à procura da casa de uma amiga e que acabaram na casa deste homem, que decidiu sair com uma arma de fogo e dispará-la”, afirmou o xerife do condado de Washington, Jeffrey Murphy.

As autoridades garantem que nenhuma das mulheres saiu do carro antes de Kevin Monahan começar a disparar. “Não havia nenhuma ameaça de ninguém de dentro do carro”, explicou o xerife, acrescentando que “não havia nenhum razão para o senhor Monahan se sentir ameaçado”.

"Trata-se de uma área rural, é fácil ficar perdido. Elas ficaram na entrada da casa por pouco tempo, perceberam o erro e estavam a sair quando o senhor Monahan veio e disparou dois tiros", afirmou Jeffrey Murphy.

Assim que conseguiram, as amigas saíram do local para procurarem ajuda para Kaylin Gillis. Quando os meios de socorro chegaram acabaram por declarar a morte da jovem.

A família da vítima criou uma página para financiar o funeral e “outras despesas”, tendo já reunido a quase totalidade dos 50 mil dólares pedidos.