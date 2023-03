Dois helicópteros militares do Exército Americano colidiram esta quinta-feira durante uma missão de treino no Kentucky, avança o New York Times, que cita uma porta-voz do exército.

O acidente aconteceu em Trigg County, perto de Fort Campbell, cerca das 22:00 (hora local), e envolveu dois helicópteros HH-60 Black Hawk. Desconhece-se o estado dos ocupantes, assim como quantas pessoas seguiam a bordo.

"O comando está actualmente concentrado em cuidar dos membros do serviço e das suas famílias", afirmou Nondice L. Thurman, acrescentando que o acidente está sob investigação.

Segundo a porta-voz, os helicópteros pertenciam à 101.ª Divisão Aérea, a única divisão de assalto aéreo do Exército e que tem sido destacada para zonas de conflito em todo o mundo.

De acordo com o governador do Kentucky, "são esperadas mortes" no acidente.

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected.