Consegue resistir? Um bezerro recém-nascido e duas crianças decidiram aninhar-se para combater o frio

O frio é transversal a quase todo o Hemisfério Norte por estes dias. No estado norte-americano do Kentucky não é diferente, mas esta família encontrou uma forma diferente de ficar confortável.

Para combater as temperaturas extremas na sua quinta ao longo do último fim de semana, esta família abriu as portas de casa a um bezerro recém-nascido que estava lá fora ao frio.

Horas mais tarde, e para espanto de toda a família, a cria aninhou-se com as crianças da família Sorrell, trazendo conforto a toda a gente.

A mãe das duas crianças, Macey Sorrell, conseguiu registar algumas imagens do momento, que acabou por partilhar nas redes sociais, onde não demoraram as reações de comoção.

O bezerro nasceu fora de casa este sábado, quando no Kentucky batiam temperaturas a roçar os negativos. O marido de Macey, Tanner, foi lá fora e encontrou a cria junto da mãe a sofrer com o frio.

“Ela estava simplesmente congelada. O cordão umbilical parecia um gelado”, explica Macey em declarações à agência Associated Press.

“Quando a trouxemos para dentro, ela tinha gelo em cima dela. A placenta ainda estava sobre ela, tive de a limpar toda”, acrescenta a mãe da família, que depois aqueceu o animal e o aninhou com as suas crianças.

Assim que entrou na habitação, a cria não perdeu tempo para se juntar às crianças. “Eles juntaram-se a ela como se fosse a coisa mais normal”, conta Macey, que até já tem nome para o bezerro.

Chama-se Sally, um nome escolhido por Gregory, o menino de três anos que faz parte da família, em homenagem a um personagem do seu filme favorito, “Carros”.