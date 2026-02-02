Consegue resistir? Um bezerro recém-nascido e duas crianças decidiram aninhar-se para combater o frio - TVI

Consegue resistir? Um bezerro recém-nascido e duas crianças decidiram aninhar-se para combater o frio

Bezerro recém-nascido aninhou-se com uma família por causa do frio (Macey Sorrell/AP)

O animal foi encontrado lá fora ainda com sinais do parto e completamente gelado

O frio é transversal a quase todo o Hemisfério Norte por estes dias. No estado norte-americano do Kentucky não é diferente, mas esta família encontrou uma forma diferente de ficar confortável.

Para combater as temperaturas extremas na sua quinta ao longo do último fim de semana, esta família abriu as portas de casa a um bezerro recém-nascido que estava lá fora ao frio.

Horas mais tarde, e para espanto de toda a família, a cria aninhou-se com as crianças da família Sorrell, trazendo conforto a toda a gente.

A mãe das duas crianças, Macey Sorrell, conseguiu registar algumas imagens do momento, que acabou por partilhar nas redes sociais, onde não demoraram as reações de comoção.

O bezerro nasceu fora de casa este sábado, quando no Kentucky batiam temperaturas a roçar os negativos. O marido de Macey, Tanner, foi lá fora e encontrou a cria junto da mãe a sofrer com o frio.

“Ela estava simplesmente congelada. O cordão umbilical parecia um gelado”, explica Macey em declarações à agência Associated Press.

“Quando a trouxemos para dentro, ela tinha gelo em cima dela. A placenta ainda estava sobre ela, tive de a limpar toda”, acrescenta a mãe da família, que depois aqueceu o animal e o aninhou com as suas crianças.

Assim que entrou na habitação, a cria não perdeu tempo para se juntar às crianças. “Eles juntaram-se a ela como se fosse a coisa mais normal”, conta Macey, que até já tem nome para o bezerro.

Chama-se Sally, um nome escolhido por Gregory, o menino de três anos que faz parte da família, em homenagem a um personagem do seu filme favorito, “Carros”.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Motorista escolar detido em Sintra por abuso sexual de criança de nove anos

Hoje às 10:35
1

Consegue resistir? Um bezerro recém-nascido e duas crianças decidiram aninhar-se para combater o frio

Há 1h e 23min
2
25:28

Portas: “Haja ventos e tempestades não deixem de ir votar. A abstenção grande só favorece os extremos”

Ontem às 22:35
3
01:53

Aprendeu a desidratar comida e construiu um bunker. Prisão preventiva para o ex-bancário suspeito de raptar a própria filha

30 jan, 15:26
4
00:57

Imagens impressionantes mostram a violência da passagem da depressão Kristin por Portugal

Há 2h e 0min
5
02:33

Visita de Nuno Melo a Leiria revolta moradores: população acusa exército de só "posar para a fotografia"

31 jan, 13:35
6

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

Ontem às 19:42
7

Há mais nove concelhos em situação de calamidade. Veja a lista aqui

Ontem às 19:12
8

Mulher de 30 anos morta a tiro em Lisboa

Hoje às 07:08
9

Sete distritos sob aviso laranja devido à agitação marítima, vento e queda de neve

Hoje às 09:12
10
02:21

Novas imagens do caso Epstein mostram príncipe Andrew de gatas sobre uma mulher

Ontem às 21:31
11

Criou empresa falsa em Portugal, abriu oito contas bancárias e recebeu mais de 400 mil euros em burlas com venda de carros

Há 1h e 10min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

José é, para os vizinhos da Rua do Pinheiro Manso, um herói: salvou-lhes as casas na tempestade. É picheleiro, poeta, cardíaco e crente

Hoje às 07:00

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

Ontem às 19:42

Mulher de 30 anos morta a tiro em Lisboa

Hoje às 07:08

Motorista escolar detido em Sintra por abuso sexual de criança de nove anos

Hoje às 10:35

Bad Bunny faz história ao vencer Grammy de Álbum do Ano com disco em espanhol

Hoje às 05:43

Guitarrista português Nuno Bettencourt vence Grammy por atuação em “Changes”

Hoje às 04:58
01:34

Depressão Kristin já provocou 8 mortos em Portugal

Ontem às 13:19
02:24

"É muito difícil olhar para tudo, são 60 anos de trabalho". Aqui não há aço, cimento ou chapa que tenha escapado à força do vento

Ontem às 21:28
02:21

Novas imagens do caso Epstein mostram príncipe Andrew de gatas sobre uma mulher

Ontem às 21:31

Consegue resistir? Um bezerro recém-nascido e duas crianças decidiram aninhar-se para combater o frio

Há 1h e 23min