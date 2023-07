No frigorífico ou cá fora? Como deve guardar o ketchup

Com apenas cinco palavras, um tweet recente da empresa Kraft Heinz provocou um pequeno debate sobre como deve guardar o seu ketchup.

“FYI” [Acrónimo inglês que significa “Para sua informação”], começou o tweet da filial da empresa de alimentos e bebidas sediada no Reino Unido. “Ketchup. Vai. Para. O. Frigorífico!!!”

A Kraft Heinz, cujo ketchup é um dos seus condimentos mais populares, partilhou a declaração fortemente pontuada no final de junho num tweet que já superou as 5 milhões de pessoas.

Where do you keep yours? It has to be… in the fridge!