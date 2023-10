Histórico: líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos afastado do cargo

O líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos foi afastado do cargo, depois de alguns representantes republicanos se terem juntado aos democratas.

Numa votação que terminou com 216 votos a favor da decisão e 210 contra, foram oito os republicanos a juntarem-se à moção, que marca um novo ponto de guerra interna no partido de Donald Trump. De resto, foram alguns dos apoiantes do ex-presidente norte-americano, o favorito a concorrer pelo partido em 2024, que deram gás à destituição de Kevin McCarthy.

O congressista Matt Gaetz, republicano da Florida, apresentou a moção para destituir o líder da câmara baixa, reunindo críticos republicanos conservadores e muitos democratas que dizem que Kevin McCarthy é indigno de estar na liderança.

A câmara baixa do Congresso norte-americano terá agora de encontrar um novo líder, esperando-se uma grande luta interna no Partido Republicano. A CNN Internacional explica que não é claro se haverá condições imediatas para dar o apoio a algum candidato. Para já será Patrick McHenry, um aliado de Kevin McCarthy, a ficar como líder interino.

Trata-se de uma decisão histórica, uma vez que nunca um líder da Câmara dos Representantes tinha sido destituído depois da aprovação de uma moção apresentada nesse sentido.

Esta votação surge apenas alguns dias depois de Kevin McCarthy ter liderado um acordo bipartidário que evitou uma paralisação do governo norte-americano, deixando grande parte da ala mais conservadora do Partido Republicano descontente.

Foi a gota de água e o motivo para um grupo de republicanos dar entrada a uma moção de destituição, numa relação que sempre foi tensa. Basta lembrar o início do mandato do líder da Câmara dos Representantes, que teve de passar por inúmeras votações até ser eleito, mesmo tendo o seu partido maioria na câmara.

Grande parte dos republicanos ainda tentou suspender esta votação, dando entrada a um pedido para a anular. Um pedido que foi recusado por 218 representantes, 11 deles republicanos.