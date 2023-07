"O meu mundo explodiu". Kevin Spacey nega em tribunal ter cometido abusos sexuais

Kevin Spacey afirmou, esta quinta-feira, em tribunal, que o seu "mundo explodiu" quando foi acusado de agressão sexual pela primeira vez. O ator, que está a ser julgado no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, testemunhou pela primeira vez perante o júri e voltou a negar ter cometido quaisquer agressões sexuais.

Segundo a Reuters, Spacey, de 63 anos, garantiu ser inocente de todas as acusações - é acusado de crimes sexuais contra quatro homens entre 2001 e 2013, quando tinham entre 20 e 30 anos - e disse em tribunal que se tinha sentido "esmagado" pelas alegações.

Recordando o impacto das acusações que foram feitas ator Anthony Rapp, nos EUA, em 2017, Kevin Spacey chegou mesmo a emocionar-se.

"O meu mundo explodiu. Julgaram-me rapidamente. Antes da primeira pergunta ser feita ou respondida, perdi o meu emprego, perdi a minha reputação, perdi tudo, numa questão de dias", afirmou, acrescentando que, com exceção de "alguns cineastas e produtores corajosos e muito amáveis" que lhe pediram para participar em projectos, não voltou a trabalhar desde então.

Referindo-se ainda a esse caso, Spacey disse ainda que, para responder às acusações de Rapp, emitiu uma declaração em que revelava ser homossexual, mas que essa nota fez com que os membros da comunidade LGBTQ+ ficassem "perturbados" por ele se "ter assumido enquanto respondia a uma acusação".

"Agora compreendo por que razão foi lido dessa forma", afirmou, revelando que Rapp, que o acusou de ter feito um avanço sexual indesejado em 1986, quando ele tinha 14 anos, perdeu o processo no ano passado e que a "alegação era falsa".

"Sou um grande sedutor"

Spacey foi ainda questionado sobre as vítimas que o acusam de mais de 12 crimes de agressão sexual. Em tribunal, o ator de "House of Cards" foi interrogado sobre a vítima que o acusa de agressão em 12 ocasiões durante cerca de quatro anos no início da década de 2000.

Descrevendo o queixoso como "engraçado, encantador e sedutor", Spacey afirmou que a relação entre os dois se foi desenvolvendo ao longo do tempo e que acabou por se tornar "em algo sexual". No entanto, negou que a relação não fosse consensual: "Não aconteceu de uma forma violenta, agressiva e dolorosa. Foi gentil, tocante e, na minha opinião, romântico".

Quando questionado se também era sedutor, o ator foi claro. "Sim. Sou um sedutor, sou um grande sedutor."

Kevin Spacey negou também ter agredido um segundo homem que o acusa de ter agarrado pela virilha como "uma cobra" durante um evento de caridade em Londres e de lhe ter dirigido comentários sexuais.



"Nunca disse nada do que ele afirma ter-lhe dito", afirmou Spacey, acrescentando ainda que a agressão "nunca aconteceu".

Já sobre as alegações da terceira vítima, que afirma que o ator lhe fez sexo oral enquanto ele estava desmaiado no apartamento do ator em Londres, no final da década de 2000, Kevin Spacey garantiu que se tratou de uma "noite consensual".



"Tivemos uma noite consensual, creio que agradável e encantadora. E depois se ele se arrependeu imediatamente, não sei, não posso falar por ele".



O processo conta ainda com um quarto queixoso que alega que Spacey lhe deu um abraço "estranho", antes de lhe beijar o pescoço e de lhe agarrar as virilhas. Spacey aceitou que pode ter feito o que o seu advogado Patrick Gibbs descreveu como uma "aproximação desajeitada a alguém", mas negou ter agredido sexualmente a vítima.



A BBC nota, no entanto, que o "agarrar pela virilha" é descrito por três das vítimas e apontado como uma parte importante do caso da acusação, uma vez que três homens que não se conhecem descrevem ações muito semelhantes do ator.

Kevin Spacey continua a ser ouvido esta sexta-feira no tribunal em Londres, estando acusado de mais de dez crimes de agressões sexuais cometidas no Reino Unido entre 2001 e 2013, altura em que Spacey passou períodos significativos no Reino Unido enquanto diretor do teatro Old Vic, no sul de Londres, entre 2004 e 2015.