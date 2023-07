Kevin Spacey ilibado de todas as acusações de agressão sexual

O ator Kevin Spacey foi, esta quarta-feira, ilibado de todas as acusações de agressão sexual pelo júri do Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, avança a CNN Internacional.

Spacey era acusado de nove crimes de agressão sexual contra quatro homens cometidos no Reino Unido entre 2004 e 2013, altura em que o ator passou períodos significativos no Reino Unido enquanto diretor do teatro Old Vic, no sul de Londres.

Em tribunal, o ator tinha-se declarado inocente de todos as acusações.

Num julgamento por júri, que levou 12 horas e 26 minutos a deliberar a decisão, Spacey foi considerado "inocente" de todas as acusações.

Esta é a segunda vez que o ator é ilibado de uma acusação de agressão sexual. Em 2022, o júri de um tribunal de Manhattan considerou que as alegações do ator Anthony Rapp - que acusava Spacey de se ter deitado em cima dele após uma festa em 1986 - não ficaram provadas.