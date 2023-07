"Em várias ocasiões, ele tentou apalpar-me". Uma das alegadas vítimas descreve Kevin Spacey como um "predador"

Um dos homens que alega ter sido abusado por Kevin Spacey diz que o ator se comportava como um "predador" quando ficava sozinho com ele. Em tribunal, a vítima, que não foi identificada por motivos legais, afirmou ainda que, numa ocasião, foi apalpado com tanta força enquanto conduzia que saiu da estrada.

De acordo com a BBC, Kevin Spacey, de 63 anos, marcou presença na sala de tribunal de Southwark Crown e ouviu o homem que o acusa contar ao pormenor os alegados abusos de que foi vítima e que dizem respeito a sete dos 12 crimes de que está acusado.

O tribunal ouviu ainda uma gravação do interrogatório policial, antes do homem ser interrogado em tribunal pelo advogado de Spacey.

O homem alega que Spacey o agrediu 12 vezes, "num carro ou num elevador" ou "em qualquer altura" em que ficassem "sozinhos", sendo que o comportamento do ator foi evoluíndo de "estranho e constrangedor" para apalpões físicos".

"Em várias ocasiões, ele tentou apalpar-me", afirmou, acrescentando que nessas alturas dizia ao ator que esse comportamento era errado, mas sentia que Spacey "ficava mais excitado com isso".

Segundo o queixoso, Spacey começou a fazê-lo sentir-se estranho algumas semanas depois de se terem conhecido, sendo que o "estava a aliciar desde o início" e lhe dizia que o podia apresentar a celebridades.

O homem contou ainda que quando visitava Spacey no seu apartamento em Londres, o encontrava "meio despido, se não nu" e que este "tentava tocar-lhe" antes de sair.

Regresso de Spacey aos EUA era um alívio

O queixoso foi ainda interrogado pelo advogado de defesa do ator, Patrick Gibbs KC, que questionou quando é que o incidente do carro aconteceu. Segundo o homem, a agressão terá acontecido a caminho do baile de beneficência organizado por Elton John, em meados da década de 2000, o que levou o advogado a afirmar que as declarações eram "completamente falsas" porque Spacey só tinha ido à gala em 2001.

"Terá de me desculpar se me enganei nas datas, mas isso aconteceu há 20 anos", respondeu então o homem.

Em tribunal, o queixoso revelou ainda que ficava aliviado quando Kevin Spacey viajava para os Estados Unidos e que "costumava temer quando ele regressava" a Londres. "O meu coração afundava-se".

Referindo ainda que Spacey "fingia ser simpático", o homem garante que este era uma "pessoa escorregadia, serpenteante e difícil", mas sobretudo "um predador" que era "agressivo".

"Ele dizia-me que tinha tido uma infância conturbada. Era um homem confuso. Na altura, não sabia se era homossexual ou heterossexual", afirmou, dizendo ainda que, atualmente, fica "doente só de pensar" no ator.

O queixoso refutou ainda a "um milhão por cento" qualquer tipo de relação consentida com Spacey e as alegações de que tenha denunciado o caso "porque "viu um comboio a chegar" e decidiu "entrar a bordo".

"Foi o facto de ter aparecido nas notícias e de tudo me ter vindo à memória. Fez-me ter os sentimentos que tinha na altura, ao pensar que outras pessoas tinham tido a coragem de se manifestar. Isso fez com que eu viesse a público e contasse a verdade também".

O homem ouvido esta segunda-feira é um dos quatro queixosos que acusa o ator de agressões sexuais cometidas no Reino Unido entre 2001 e 2013, altura em que Spacey passou períodos significativos no Reino Unido enquanto diretor do teatro Old Vic, no sul de Londres, entre 2004 e 2015.

Em tribunal, Spacey declarou-se inocente de todas as 12 acusações de que é alvo. O julgamento deve durar quatro dias.