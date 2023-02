As autoridades estão a investigar o desaparecimento da atriz transexual brasileira Keyla Brasil, que, de acordo com a Casa T, está incontactável desde sexta-feira. À redação da TVI e da CNN Portugal chegou a informação de que a atriz foi vista no Porto, na companhia de um amigo. Contactada para confirmar a informação, a GNR disse estar a investigar o caso, mas que ainda não foi possível confirmar a veracidade do avistamento.

De acordo com fonte da GNR, pessoas próximas de Keyla Brasil deram conta de que a mulher não regressou a casa na sexta-feira e de que os pertences não estavam na casa onde reside com o companheiro, em Tábua. Só no sábado, após contactos infrutíferos, os amigos foram à GNR comunicar o desaparecimento. A GNR pediu a localização do telemóvel de Keyla, ouviu o companheiro, os vizinhos e populares e fez contactos com transportes públicos, nomeadamente táxis, autocarros e comboios. Até ao momento, sem resultados palpáveis.

Keyla Brasil, que ficou conhecida depois de invadir o palco e interromper a peça “Tudo Sobre a Minha Mãe”, no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, a 19 de janeiro, terá recebido ameaças de morte e, por causa disso, estaria refugiada na zona de Tábua, no distrito de Coimbra.

“Eu estou no meio do mato, numa floresta. Um homem mandou uma mensagem para mim e falou assim: ‘o Estado português jamais poderá ser afrontado por uma travesti brasileira. Eu sei que você está no Parque Eduardo VII e eu vou buscar você lá’”, dizia a atriz num vídeo publicado há cinco dias no Instagram, dirigido ao ator André Patrício, que interpretava a personagem transexual Lola na peça.

Keyla terá enviado mensagens preocupantes a pelo menos três pessoas antes de ficar incontactável.

A PSP confirma que recebeu uma queixa de desaparecimento da atriz e que desencadeou os procedimentos internos definidos para este tipo de ocorrências.

De acordo com a Casa T, instituição que presta apoio à comunidade transexual imigrante em Portugal, Keyla Brasil “está incontactável”. “As autoridades competentes já foram alertadas e espera-se uma ação concreta em breve. Precisamos que a Keyla esteja segura”, escreveu a instituição num comunicado publicado nas redes sociais.

Ainda de acordo com a publicação da Casa T, Keyla Brasil foi vista pela última vez a entrar num autocarro em Tábua, em direção a Lisboa.

Na sua última publicação nas redes sociais, há três dias, Keyla Brasil pedia: "Deixe-me existir". No texto, a atriz denunciava diferentes tipos de discriminação que existem em Portugal, não só contra as pessoas trans, e que tornam dura a vida das pessoas discriminadas: "A vida não é uma representação, a especulação imobiliária não é uma representação, é um modelo de escravidão que está deixando a plateia de Portugal desesperada. Gostaria de perguntar para a grande plateia de Portugal: quem vai subir no palco e gritar contra esses alugueis insuportáveis? Que esse momento seja o momento de ocupar o palco da vida e gritar nossas dores."

Desde então, não voltou a publicar nas redes sociais.

Keyla Brasil ganhou visibilidade por interromper a peça de teatro "Tudo Sobre a Minha Mãe", e ter gritado contra o "transfake", ou seja, o facto de a personagem trans "Lola" ser representada pelo ator não-trans (ou cisgénero) André Patrício.

A peça “Tudo Sobre a Minha Mãe”, com texto de Samuel Adamson, a partir do filme de Pedro Almodóvar com o mesmo título, e encenação de Daniel Gorjão, uma coprodução Teatro do Vão, Rivoli Teatro Municipal do Porto e São Luiz Teatro Municipal, esteve em cena desde 11 janeiro e até este domingo.

Na sequência do protesto, o encenador Daniel Gorjão anunciou a integração no elenco da atriz trans Maria João Vaz para interpretar o papel de Lola. O elenco já incluía a atriz trans Gaya de Medeiros, no desempenho da personagem Agrado.