Depois de mudança de sexo e AVC na Tailândia, Keyla Brasil está de volta a Portugal

A ativista trans Keyla Brasil já regressou a Portugal, depois de ter sofrido um AVC isquémico na Tailândia, para onde tinha viajado para se submeter a uma cirurgia de mudança de sexo.

A atualização foi feita pela associação Transparadise, que, no Instagram, confirmou que a artista “já se encontra em território português”.

“O voo de retorno transcorreu de maneira tranquila, sem intercorrências, reforçando a estabilidade clínica de Keyla durante todo o trajeto”, descrevem.

Keyla Brasil tornou-se conhecida por ter interrompido a peça “Tudo sobre a minha mãe”, no Teatro São Luiz, em Lisboa, em protesto contra a contratação de um ator homem cisgénero para o papel de uma mulher transgénero.

Ao chegar a Portugal, a atriz foi “prontamente encaminhada ao setor de neurologia” de um hospital do Serviço Nacional de Saúde, onde ficou internada.

A CNN Portugal apurou que a artista terá de ser sujeita a uma reavaliação médica, para que se dê início ao processo de recuperação, com fisioterapia por exemplo.

“Keyla expressou o desejo de reencontrar pessoas queridas neste momento”, descreve a associação. Daí que membros da família e amigos da artista estejam a ser contactados, gradualmente, para essas visitas hospitalares.

As preocupações com a recuperação começam no regresso a Portugal, mas também no acompanhamento médico e nas condições de alojamento, já que Keyla Brasil vivia numa caravana.

Família e amigos chegaram a demonstrar preocupação com a recuperação no regresso a Portugal, mas também no acompanhamento médico e nas condições de alojamento, já que Keyla Brasil vivia numa caravana.