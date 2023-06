Surpresa: Samantha regressa a "O Sexo e a Cidade" (mas vai ser muito breve)

A atriz Kim Cattrall vai voltar ao papel de Samantha Jones na segunda temporada da série "And Just Like That".

A notícia foi avançada pela revista norte-americana Variety, que revela que Cattrall vai aparecer em apenas uma cena da série disponível no serviço de streaming da HBO Max. Fontes citadas pela Variety revelam que a cena não significa o regresso de Samantha, a personagem interpretada pela atriz, que se desentendeu com o restante elenco depois de seis temporadas e dois filmes de "O Sexo e a Cidade".

Trata-se, na verdade, de uma curta participação da mais velha das quatro amigas que viviam em Nova Iorque. No enredo, e para justificar a sua ausência, Samantha mudou-se para Londres, mostrando-se na primeira temporada de "And Just Like That" uma conversa com Carrie Bradshaw (interpretada por Sarah Jessica Parker) por mensagem, na qual as duas fazem planos para um encontro de reconciliação.

No episódio em que intervém, Samantha mantém um diálogo ao telefone com Carrie. A cena, escreve a Variety, foi gravada a 22 de março em Nova Iorque e Kim Cattrall não viu ou falou com mais nenhuma das protagonistas da série. Foi vestida pela figurinista Patricia Field, que não está a trabalhar em "And Just Like That" mas que se destacou pelas indumentárias de "O Sexo e a Cidade".

Cattrall anunciou em 2016 que não iria voltar ao papel de Samantha porque sentiu que o guião proposto para um terceiro filme da saga não fazia justiça à sua personagem. A decisão levou a um desentendimento com Sarah Jessica Parker e, quando a HBO comprou a sequela do "O Sexo e a Cidade", em 2021, Cattrall não foi sequer abordada para voltar à pele de Samantha. Carrie regressou com as outras duas amigas de sempre, Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristen Davis), no habitual cenário nova-iorquino.

Terá sido Casey Bloys, presidente e CEO de conteúdos da HBO e da HBO Max, a abordar Kim Cattrall para que fizesse uma participação na nova temporada da série, convite que a atriz acabou por aceitar. A emissão do episódio com a chamada telefónica entre Carrie e Samantha não deve acontecer antes de agosto, ainda que a estreia da segunda temporada de "And Just Like That" esteja prevista para 22 de junho.