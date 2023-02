Kim Jong-un surgiu publicamente esta terça-feira com a filha, Kim Ju-ae, em Pyongyang, para assinalar o 75.º aniversário da fundação do Exército do Povo Coreano. E os analistas não têm duvidas: este é o sinal mais claro até à data de que o líder da Coreia do Norte está a posicionar a filha como sua sucessora. Um dos detalhes, apontam, está o facto de a jovem surgir ao centro da mesa num salão repleto de altas patentes militares.

As imagens, divulgadas pela Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) na quarta-feira, mostram Ju-ae - que se acredita ter 10 ou 11 anos - no centro de todas as fotografias, uma posição geralmente reservada para o líder supremo. Mas há mais detalhes: o próprio cabelo da menina é penteado para se parecer com o penteado usado pela mãe, a primeira-dama Ri Sol-ju. Além disso, Ju-ae usa um conjunto formal de casaco e saia preta.

Kim Ju-ae sentada entre a mãe, Ri Sol-ju, e o pai Kim Jong-un, em Pyongyang (Foto: KCNA)

Segundo a imprensa estatal norte-coreana, o banquete foi realizado no Yanggakdo Hotel, localizado numa ilha no rio que atravessa a capital Pyongyang. Este é o mesmo hotel onde o estudante norte-americano Otto Warmbier estava hospedado antes do incidente que levou à sua detenção.

A publicação não adiantou, contudo, o nome ou a idade da menina, identificando-a apenas como a "filha respeitada" de Kim Jong-un – e importa destacar que esta é também a primeira vez que a imprensa norte-coreana usa este adjetivo para se referir a Ju-ae. Ainda assim, acredita-se que esta seja a mesma criança que Dennis Rodman, antiga estrela da NBA, segurou em bebé durante uma visita a Pyongyang em 2013.

Para Cheong Seong-chang, especialista em liderança da Coreia do Norte no Instituto Sejong (na Coreia do Sul), as apresentações da filha de Kim Jong-un na imprensa constituem um "esforço ativo" de Pyongyang para enaltecer o seu perfil.

"Dados estes desenvolvimentos, não há mais dúvidas sobre se Kim Ju-ae foi escolhida como sucessora de Kim Jong-un", afirmou o especialista ao The Guardian.

Mas ainda que os norte-coreanos - que são influenciados quase desde o nascimento para aceitarem a linhagem especial do líder - possam aceitar um governante de quarta geração, resta saber se o sistema altamente patriarcal aceitará uma governante mulher, advertiu o especialista. E as próprias fotografias destacam a importância dos militares em manter a legitimidade da família.

Embora as mulheres ocupem algumas posições poderosas no regime norte-coreano - a irmã de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, como a principal assessora; a ministra dos Negócios Estrangeiros Choe Son-hui; e Hyon Song-wol, que lidera a segurança e a logística dos eventos públicos do líder – a Coreia do Norte continua a ser uma sociedade profundamente dominada por homens.

Kim Jong-un foi anunciado aos militares como sucessor do pai quando tinha apenas oito anos, recorda ainda o The Guardan. Na festa de aniversário, em Pyongyang, Kim recebeu um uniforme de general decorado com estrelas - e os próprios militares curvaram-se e prestaram-lhe homenagem a partir daquele momento.

“Era impossível para ele crescer como alguém normal quando as pessoas ao seu redor o tratavam assim”, afirmou a tia de Kim Jong-un, Ko Yong-suk, em entrevista ao The Washington Post em 2016.

Kim Jong-un e Ju-ae numa plataforma de lançamento de mísseis na Coreia do Norte em novembro de 2022 (KCNA)

No mesmo sentido, a filha de Kim Jong-un fez a primeira aparição pública em novembro de 2022, quando o acompanhou a um local de lançamento de mísseis e inspecionou um míssil, de mãos dadas com o líder norte-coreano, de acordo com uma foto publicada pela imprensa estatal. Na altura, foi apelidada de filha "amada".

Já durante a cerimónia, Kim Jong-un pediu o desenvolvimento das forças armadas do país. “Vamos todos redobrar esforços e trabalhar mais para fortalecer e desenvolver o nosso exército e alcançar a prosperidade e o desenvolvimento do nosso país socialista”, apelou.

Kim Jong-un é a terceira geração da sua família a governar o estado totalitário desde que foi fundado pelo seu avô, Kim Il-sung, em 1948. Depois de Kim Il-sung ter morrido em 1994, o filho, Kim Jong-il, assumiu o cargo, governando até ao fim de 2011, quando foi sucedido por Kim Jong-un, atualmente com 39 anos.