Um está disponível para dar armas, o outro para dar tecnologia em troca: Kim Jong-un prepara viagem de comboio blindado até à Rússia para se reunir com Putin

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vai à Rússia - eventualmente ainda este mês - para se encontrar com o presidente Vladimir Putin. Motivo: discutir a possibilidade de fornecer à Rússia mais armamento, avança o The New York Times, que diz que em cima da mesa estarão ainda outras cooperações militares.

O anúncio da visita do líder norte-coreano à Rússia surge poucas horas depois de o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, ter dito que os exercícios conjuntos com a Coreia do do Norte estão a ser discutidos.

De acordo com o jornal norte-americano, uma delegação norte-coreana já viajou para a Rússia de comboio com o objetivo de planear a visita de Kim Jong-un, que dever ocorrer num comboio blindado com destino a Vladivostok, na costa do Pacífico da Rússia, onde vai decorrer entre os dias 10 e 13 de setembro o Fórum Económico Oriental. Uma eventual ida a Moscovo não é ainda certa.

O encontro entre os dois líderes ocorre numa altura em que os dois países falam de uma cooperação tecnológica e militar e desta reunião é expectável que saia um acordo de envio de armamento norte-coreano para as tropas russas e que a Rússia faculte à Coreia do Norte tecnologia avançada para satélites e submarinos com propulsão nuclear, garantem as fontes ouvidas pelo The New York Times.

Recentemente, a Casa Branca já tinha alertado para a troca de correspondência sobre o envio de armas entre os dois países, com os Estados Unidos a alertar para o facto de as negociações estarem a “avançar ativamente”.