Um pássaro (ou melhor, o pássaro) quase causou um incidente diplomático

O tratamento dado pelo zoo norte-americano de Miami a um pássaro que é símbolo da Nova Zelândia não passou despercebido a milhares de neozelandeses, que de imediato manifestaram o seu desagrado. À primeira vista, permitir aos visitantes que alimentem um kiwi parece algo inofensivo, mas longe disso.

Num vídeo divulgado nas redes sociais, "Paora" é afagado pelo tratador numa sala com luzes fortes. O problema é que os Kiwi são aves noturnas e que gostam de estar isolados. Nas imagens é possível ver o animal a tentar esconder-se numa caixa.

The treatment of this poor kiwi at Miami Zoo is appalling. I'm so mad about this. It's being kept awake during the day despite being a nocturnal species. When it runs to hide in a dark box, they open the lid. It's so upsetting to see taonga treated like this. pic.twitter.com/IDuq4gNN0c — Holly (@HollyNeillNZ) May 22, 2023

Em apenas algumas horas, o vídeo dos alegados maus-tratos a "Paora" tornou-se viral e deu origem à petição "Ajude a salvar este kiwi maltratado", assinada por milhares de pessoas.

De acordo com o The Guardian, várias pessoas enviaram também e-mails ao zoo a queixarem-se do tratamento a que o animal foi sujeito. Mais tarde, o Departamento da Conservação norte-americano disse que iria reavaliar a situação desta ave com a Associação Americana de Zoos e Aquários "para resolver alguns dos problemas de alojamento e manuseamento levantados”.

We would like to thank everyone who has raised concerns about Paora, the kiwi at Miami Zoo. While offshore kiwi are managed separately, we'll be discussing the situation with the American Association of Zoos & Aquariums to address some of the housing and handling concerns raised. — Department of Conservation (@docgovtnz) May 23, 2023

A polémica chegou ao governo neozelandês, com o primeiro-ministro, Chris Hipkins, a saudar a preocupação dos neozelandeses "que se aperceberam de imediato" do que estava a acontecer.

Chris Hipkins sublinhou ainda que o jardim zoológico já tinha "feito declarações públicas de arrependimento sobre o que aconteceu", que agradeceu, "por terem levado o assunto a sério".

O porta-voz do zoo de Miami, Ron Magill, admitiu que tinha sido “cometido um grande erro" e que, após as queixas recebidas, alertou imediatamente o diretor de que tinham ofendido uma nação.

"Em nome de todos, pedimos as nossas mais sinceras desculpas pelo stress causado por um vídeo que mostra o manuseamento/alojamento do kiwi 'Paora'. Com efeito imediato, os encontros com o kiwi foram cancelados", garantiu, em comunicado, o zoo de Miami.

On behalf of everyone at Zoo Miami, please accept our most sincere apology for the stress initiated by a video depicting the handling/housing of “Paora,” the Kiwi. Effective immediately, the Kiwi Encounter will no longer be offered.

Full statement: https://t.co/1PnzLs2jIX pic.twitter.com/887nvjqNQC — Zoo Miami (@zoomiami) May 23, 2023

Muitos americanos ficaram surpreendidos com a falta de conhecimento do zoo de Miami sobre as características da ave. "Pensava que os jardins zoológicos eram compostos por zoólogos, veterinários, etc, especialistas que conhecem e se preocupam com as necessidades sociais e ambientais únicas dos animais. Então, porque é que as necessidades do kiwi foram aparentemente ignoradas?", escreveu uma utilizadora nas redes sociais.

I thought (naively, perhaps) that zoos were staffed by zoologists, veterinarians and so forth: experts who know and care about the animals' unique social and environmental needs. So why are the Miami Zoo kiwi's needs apparently being ignored? — KateD (@Kate_DowlingNZ) May 23, 2023

O zoo cobrava cerca de 20 euros para conhecer e afagar "Paora", que, apesar de ser o símbolo da Nova Zelândia, nasceu nos Estados Unidos como parte de um programa de reprodução da espécie.

For $23.36USD, Miami Zoo will let you disrupt a nocturnal, endangered kiwi by forcing it into artificial lighting and allow you to touch it.

I'm so upset about the welfare of this kiwi. @docgovtnz - please do something to rescue this kiwi. pic.twitter.com/7zkaqgHgrY — Holly (@HollyNeillNZ) May 22, 2023

Segundo a petição, o kiwi "Paora" foi "sujeito a uma luz fluorescente intensa quatro dias por semana, sendo manuseado por dezenas de estranhos, acariciado nos seus bigodes sensíveis, ridicularizado e exibido como um brinquedo".

"Os kiwis são animais noturnos, que deveriam ser mantidos em recintos escuros adequados e ser manuseados o mínimo possível", argumentaram os defensores do animal.

Muitos queriam que "Paora" fosse devolvido à Nova Zelândia, mas o zoo de Miami garantiu que o kiwi encontra-se num ambiente adequado, num local escuro e sem estar exposto a luzes fluorescentes.