O Kremlin nunca foi tão rico - e estes números são a prova

A Rússia prepara-se para entrar no terceiro ano de guerra na Ucrânia com uma quantidade sem igual de dinheiro nos cofres do governo, reforçada por um recorde de 37 mil milhões de dólares de vendas de petróleo bruto à Índia no ano passado, de acordo com uma nova análise, que conclui que parte do petróleo bruto foi refinado pela Índia e depois exportado para os Estados Unidos como produtos petrolíferos no valor de mais de mil milhões de dólares.

Este fluxo de pagamentos, em última análise em benefício de Moscovo, resulta do facto de a Índia ter aumentado as compras de crude russo em mais de 13 vezes as quantidades anteriores à guerra, de acordo com a análise do Centro de Investigação sobre Energia e Ar Limpo (CREA), partilhada em exclusivo com a CNN. Segundo a análise, isto significa que Nova Deli, parceiro estratégico dos EUA, está a substituir as compras de crude dos compradores ocidentais, que foram reduzidas devido às sanções impostas pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

Apesar das vendas de crude russo à Índia não estarem sujeitas a sanções e serem inteiramente legítimas, uma análise das rotas marítimas feita por especialistas sugere que este enorme volume de carregamentos pode envolver a chamada "frota sombra" de petroleiros, especialmente criada por Moscovo para tentar disfarçar com quem e como está a negociar e maximizar os lucros do Kremlin.

No início deste mês, a CNN testemunhou o que é uma parte provável desse complexo comércio ao largo do porto grego de Gythio. Dois petroleiros - um enorme e outro mais pequeno - aproximaram-se um do outro para uma transferência de navio para navio, que envolve a passagem de petróleo bruto entre navios, por vezes com o objetivo de disfarçar a sua origem e destino final.

Os dois petroleiros têm histórias interessantes. Ambos partiram da Rússia semanas antes. Um é propriedade de uma empresa sediada na Índia acusada de envolvimento em violações de sanções e o outro era anteriormente propriedade de um indivíduo sujeito a sanções separadas dos EUA, de acordo com a empresa de monitorização de transportes marítimos Pole Star Global.

"As transferências são (por vezes) feitas legalmente, mas também são utilizadas como uma tática ilícita para fugir às sanções", referiu David Tannenbaum da Pole Star Global. "Estamos a acrescentar várias camadas ao jogo de fachada dos navios, que tentam confundir as autoridades quanto à origem do petróleo e a quem o compra no final do dia".

Dezenas de transferências semelhantes ocorrem todas as semanas no Golfo Lacónico da Grécia, um ponto de passagem conveniente a caminho do Canal do Suez e dos mercados asiáticos, dizem os analistas.

No início de fevereiro, as autoridades do Tesouro dos EUA lançaram um novo pacote de sanções contra navios e empresas suspeitas de ajudar a transportar o crude russo violando as sanções dos EUA, numa tentativa de impedir o funcionamento da frota sombra da Rússia.

No final de 2022, os Estados Unidos lideraram uma coligação de países que acordaram um "limite de preços", comprometendo-se a não comprar crude russo acima dos 60 dólares (cerca de 55 euros) por barril. Essas nações também proibiram as suas companhias de navegação e companhias de seguros - protagonistas do transporte marítimo mundial - de facilitar o comércio de crude russo acima desse preço.

"O limite de preço foi o verdadeiro gatilho para a criação da frota sombra", afirmou Viktor Katona, chefe de análise de petróleo bruto da empresa de pesquisa comercial Kpler. "Quanto mais longas forem as cadeias de abastecimento, quanto mais difícil for desembaraçar as transferências entre navios, mais difícil se tornará... determinar o custo real de um barril russo".

Como é que o petróleo russo chega à Índia na frota clandestina

Uma das rotas seguidas pelos petroleiros que transportam petróleo bruto da Rússia para a Índia envolve uma transferência de navio para navio no Golfo Laconiano, ao largo da costa grega, um ponto de encontro comum para os navios da frota sombra que procuram ocultar as origens da sua carga. Eis um exemplo de uma dessas viagens.

Fonte: Pole Star Global

Gráfico: Renée Rigdon, CNN

Algumas trocas comerciais de petróleo entre a Rússia e a Índia são abertas e diretas. A Windward, uma empresa de inteligência artificial marítima, analisou os movimentos marítimos globais para a CNN e descobriu 588 viagens diretas de petroleiros da Rússia para a Índia no ano passado.

Mas algum tráfego entre os dois países é mais complexo, como a CNN testemunhou ao largo da costa grega. A Pole Star Global examinou a mesma rota e encontrou mais de 200 viagens no ano passado de navios da Rússia que realizaram uma transferência no Golfo Laconiano para outro navio, que seguiu para a Índia.

Tannenbaum, da Pole Star Global, disse que a empresa "suspeitava" que o principal motivo para estas transferências era fugir às sanções, uma vez que "quase todos estes navios" tinham uma ligação aos EUA ou à União Europeia e estariam sujeitos ao limite de preços. "Esta baía é fechada. Está fora do caminho. E assim podem fazer esta atividade de forma pseudo-anónima."

Ami Daniel, diretor executivo da Windward, fez uma avaliação semelhante: "Isto faz parte de um esforço metódico e sistémico da Rússia para tornar tudo muito mais complicado". Daniel descreveu o incentivo para a Rússia e os comerciantes de petróleo contornarem as sanções como "gigantesco", afirmando que "era realmente necessário ter uma razão para transferir mais de 60 milhões de barris no meio do oceano e exportá-los para a Índia, porque é muito mais fácil não o fazer - navegar diretamente".

Ami Daniel, diretor executivo da Windward, fez uma avaliação semelhante: "Isto faz parte de um esforço metódico e sistémico da Rússia para tornar tudo muito mais complicado". Daniel descreveu o incentivo para a Rússia e os comerciantes de petróleo contornarem as sanções como "gigantesco", afirmando : "Era realmente necessário ter uma razão para transferir mais de 60 milhões de euros": "Era realmente necessário ter uma razão para transferir mais de 60 milhões de barris no meio do oceano e exportá-los para a Índia, porque é muito mais fácil não o fazer - navegar diretamente".

A frota sombra permitiu à Rússia criar uma estrutura de transporte marítimo paralela capaz de resistir às mudanças de tática e de foco das sanções ocidentais, com centenas de petroleiros de propriedade opaca, utilizando rotas complexas. A Windward calcula que esta frota tenha aumentado para 1.800 navios no ano passado.

O impacto líquido das compras de crude da Índia tem sido o de enfraquecer o impacto que o presidente russo Vladimir Putin sente com as sanções petrolíferas. As receitas federais da Rússia aumentaram para um valor recorde de 320 mil milhões de dólares (cerca de 296 mil milhões de euros) em 2023 e deverão aumentar ainda mais. De acordo com alguns analistas, cerca de um terço desse dinheiro foi gasto na guerra na Ucrânia no ano passado, e uma proporção ainda maior deverá financiar o conflito em 2024.

Os fundos à disposição do Kremlin colocam Moscovo em melhor posição para sustentar uma guerra prolongada do que Kiev, que luta para manter o fluxo desesperadamente necessário de dinheiro ocidental.

De acordo com uma análise dos dados públicos do Ministério das Finanças russo, realizada pelo economista da RAND Howard Shatz, as receitas e despesas federais russas atingiram um máximo histórico em 2023. No entanto, Moscovo ainda não conseguiu equilibrar as contas, uma prova do custo da guerra, mas também do impacto das sanções nas receitas do petróleo.

"Apesar do salto nas receitas, o défice orçamental federal foi o terceiro mais elevado... sendo apenas superior em 2022 e 2020", afirmou. "Os impostos sobre a produção interna e as importações são elevados e eficazes, o que significa que estão a tributar a sua própria população para pagar esta guerra", afirmou.

A Índia justificou as suas compras à Rússia como um meio de manter os preços globais mais baixos, uma vez que não está a competir com os países ocidentais pelo petróleo do Médio Oriente. O Ministro do Petróleo e do Gás Natural da Índia, Hardeep Singh Puri, disse à CNBC na semana passada: "Se começarmos a comprar mais petróleo do Médio Oriente, o preço do petróleo não será de 75 ou 76 dólares (69 ou 70 euros). Será de 150 dólares (cerca de 139 euros)".

O papel complexo da Índia no comércio mundial de petróleo reflecte-se também no destino dos produtos petrolíferos em que o petróleo bruto russo é transformado. Parte do crude é transformado em produtos petrolíferos em refinarias na costa ocidental da Índia, sendo depois exportado para os EUA e para outros países que aderiram às sanções contra o petróleo russo. Os produtos refinados fora da Rússia não são abrangidos pelas sanções, uma omissão a que os críticos chamam "lacuna nas refinarias".

A análise do CREA estimou que os EUA foram o maior comprador de produtos refinados da Índia feitos a partir de petróleo bruto russo no ano passado, no valor de 1,3 biliões de dólares (1,21 biliões de euros) entre o início de dezembro de 2022, quando o limite de preço foi introduzido, e o final de 2023. As estimativas da organização são baseadas em dados de transporte e energia disponíveis publicamente.

O valor dessas exportações de derivados de petróleo aumenta significativamente quando os aliados dos EUA que também estão a aplicar sanções contra a Rússia são incluídos. O CREA estimou que 9,1 mil milhões de dólares (8,45 mil milhões de euros) de produtos petrolíferos fabricados a partir de crude russo foram importados por estas nações em 2023, um aumento de 44% em relação ao ano anterior.

Moscovo também encontrou meios para enriquecer com este processo de refinação e exportação. Uma das refinarias e portos indianos que aceitam o crude russo situa-se em Vadinar e é gerida por uma empresa chamada Nayara Energy, que é detida em 49,1% pelo gigante petrolífero estatal russo Rosneft. O CREA estimou que os EUA importaram 63 milhões de dólares de produtos petrolíferos refinados em Vadinar em 2023 e que cerca de metade do crude utilizado na fábrica era russo. Tudo isto é inteiramente legal.

Mas o relatório da organização acrescenta que as exportações de Vadinar "conduzem a receitas fiscais significativas para o Kremlin sob a forma de impostos sobre o petróleo bruto russo exportado" e também através dos lucros obtidos pela Rosneft com a refinação e revenda aos adversários ocidentais de Moscovo.

No entanto, os analistas dizem que os lucros que podem ser obtidos mesmo com a mais pequena evasão às sanções contra a Rússia são enormes, devido às somas significativas envolvidas no comércio de uma única carga de um petroleiro. "Na verdade, estamos a falar de algo que é incrivelmente lucrativo", afirmou Daniel, da Windward. "A tentação de o fazer... é absolutamente enorme para os operadores. Eles podem ganhar de 10 a 40 milhões de dólares (9 a 37 milhões de euros) em quatro ou cinco meses. Não sei se há outra oportunidade no mundo para fazer isso."