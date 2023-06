Mais um caso na Rússia em que alguém caiu da janela: morreu Kristina Baikova, 28 anos

Kristina Baikova, vice-presidente do banco russo Loko-Bank, morreu depois de cair da janela do seu apartamento em Moscovo. A jovem de 28 anos caiu do 11.º andar do prédio na avenida Khodynsky, avança a agência russa Regnum.

De acordo com a mesma fonte, o acidente aconteceu na madrugada de 24 de junho, dia em que a polícia foi alertada para a queda de uma rapariga da janela de uma das casas na avenida Khodynsky

Segundo a agência russa, o caso está a ser tratado por um comité de investigação, uma vez que, na altura da sua morte, Kristina Baikova não estava sozinha no apartamento.

"Verificou-se que, na noite de 23 de junho, a vítima telefonou ao seu amigo de 34 anos e convidou-o a visitá-la durante o fim de semana. Por volta das 3 da manhã, caiu da janela. O seu corpo foi encontrado perto de uma das entradas da casa onde vivia", revelou o interlocutor da agência.

Antes de trabalhar para o Loko-Bank, Kristina Baikova geria um dos projectos do Banco de Crédito de Moscovo.

Este é mais um caso na Rússia em que alguém morre por cair da janela. No último ano, pelo menos 13 empresários russos de renome morreram supostamente por suicídio ou em acidentes inexplicáveis, seis dos quais ligados às duas maiores empresas de energia da Rússia.