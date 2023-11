Última guitarra de Kurt Cobain leiloada por cerca de 1,3 milhões de euros

A guitarra usada pelo músico norte-americano Kurt Cobain no último concerto foi vendida em leilão por mais de 1,5 milhões de dólares (cerca de 1,3 milhões de euros), anunciou a leiloeira.

A guitarra Fender Mustang, para canhotos, era "a favorita" do vocalista dos Nirvana, usada na última digressão dos Nirvana, em 1993-1994, indicou a Julien's Auctions, num comunicado divulgado na sexta-feira.

O instrumento leiloado em Nashville, no estado do Tennessee, está intacto, ao contrário de muitas das guitarras partidas em palco pela lenda do grunge.

Em maio, uma Fender Stratocaster preta, destruída por Cobain, foi arrematada por 595 mil euros num leilão, no Hard Rock Café de Nova Iorque.

Depois de marcar uma geração de fãs dos Nirvana com êxitos como "Smells Like Teen Spirit" e "Come as You Are", Kurt Cobain suicidou-se em abril de 1994, aos 27 anos.

Na quinta-feira, a Julien's Auctions vendeu também uma guitarra de Eric Clapton, por cerca de 1,3 milhões de dólares (1,2 milhões de euros).

Apelidada de "The Fool", esta Gibson SG está fortemente associada ao período do cantor com a banda Cream, na qual produziu um dos sons mais característicos do rock.

A decoração personalizada e psicadélica faz desta guitarra um dos instrumentos mais reconhecidos do rock e um símbolo do "verão do Amor", o movimento de contracultura de 1967 que moldou uma geração.

Eric Clapton usou "The Fool" pela primeira vez na primeira digressão dos Cream nos Estados Unidos.