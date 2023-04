O vídeo é de 2016, mas ressurgiu depois de Dalai Lama ter pedido a uma criança que esta lhe chupasse a língua. Nesta "nova" polémica, Dalai Lama e Lady Gaga surgem juntos numa conferência em Indianápolis, nos Estados Unidos. O líder espiritual tibetano toca na perna da cantora e esta afasta a sua mão, visivelmente desconfortável.



Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS