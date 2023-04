A presidente do Banco Central Europeu divulgou um vídeo no qual surge pela primeira vez desde o acidente de carro que sofreu na semana passada. Ainda a recuperar do sucedido - usa agora um colar cervical que garante que manterá "elegante" -, Christine Lagarde salienta a importância do uso de cinto de segurança, afirmando, que, se não o tivesse colocado, o desfecho seria outro. "O meu recente acidente de carro serviu como um lembrete de como é importante colocar sempre o cinto de segurança. Se eu não tivesse colocado o cinto de segurança, as coisas poderiam ter sido muito piores."

CNN Portugal