Como era esperado, o conselho de governadores do Banco Central Europeu (BCE) anunciou uma pausa na subida das taxas diretoras após dez aumentos consecutivos desde julho de 2022. O que vai fazer a seguir?

No decorrer da conferência de imprensa, Christine Lagarde anunciou que a pausa que o Conselho do BCE tomou esta quinta-feira não significa que “o BCE volte a subir as taxas de juro”. Acompanhe aqui a conferência de imprensa com a presidente da autoridade monetária da Zona Euro.